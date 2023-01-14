"Не брала ракетку в руки семь месяцев": Свитолина сообщила, когда планирует вернуться на корт

Бывшая первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая сейчас находится в декретном отпуске, рассказала, когда собирается возобновить спортивную карьеру.

В интервью The New York Times 28-летняя теннисистка заявила, что рассчитывает вернуться на корт будущим летом.

"Я постараюсь быть готовой к лету, но стараюсь не торопить события. Потому что я знаю, что мне нужно быть очень сильной, чтобы вернуться к соревнованиям, потому что сейчас теннис требует высокой физической подготовки. Все группы мышц должны быть готовы.

После того, как вы не играли больше семи месяцев и не занимались так много после беременности, конечно, ваше тело будет другим. И я должна действительно разбить все на маленькие кусочки, чтобы собрать воедино всю силу моего тела, которая мне понадобится, если я хочу вернуться на вершину", – сказала Свитолина.

Также украинка рассказала о психологическом давлении, с которым столкнулась из-за полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину.

"Я не брала ракетку в руки семь месяцев. Хотела отключиться от тенниса. Возможно, чрезмерная реакция была из-за того, что произошло в конце февраля, и все эти нервы, все это давление. Турниры, в которых участвовала, наверное, были слишком тяжелыми для меня психологически, поэтому я была очень рада полностью отключиться. Моя цель сейчас – вернуться. Уверена, что не буду жалеть о том, что взяла эту паузу", – резюмировала Элина.

Напомним, в середине октября 2022 года Свитолина впервые стала мамой. Украинка родила дочь от своего мужа, французского теннисиста Гаэля Монфиса. Пара решила дать девочке имя Скай.

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