Не Бразилия: экс-игрок "Шахтера" и сборной Украины определился со своим футбольным будущим

Марлос заявил, что ему не удалось договориться о подписании контракта с бразильским клубом.

Бывший полузащитник донецкого "Шахтера" Марлос рассказал, где собирается продолжить карьеру.

По словам 33-летнего футболиста, он планировал поиграть за бразильский "Атлетико Паранаэнсе", однако стороны не смогли договориться. Таким образом, Марлос решил выбрать вариант выступлений за американский клуб.

"Я решил играть в США, потому что не было предложений от "Атлетико Паранаэнсе". Я расстроен, но, к сожалению, это все, что я могу сказать. У меня были запросы от "Сан-Паулу", "Атлетико Минейро" и некоторых других бразильских команд Я отклонил их все. Так бывает, но жизнь продолжается.

Не думаю, что в будущем еще поиграю за "Атлетико Паранаэнсе". Я был доступен, но они не сделали мне предложение. Я отказался от продления контракта с "Шахтером" для того, чтобы сделать все правильно. Но когда я приехал, выяснил, что ко мне нет интереса со стороны клуба. В любом случае, я буду продолжать поддерживать команду", - цитирует Марлоса Superesportes.

Марлос покинул "Шахтер" в декабре прошлого года после того, как у него истек контракт с "горняками".

в декабре прошлого года после того, как у него истек контракт с "горняками". Хавбек перешел к "оранжево-черным" из харьковского "Металлиста" в 2014 году. Вместе с "горняками" он завоевал 12 трофеев - четыре титула в УПЛ, четыре Кубка Украины и четыре Суперкубка страны.

В общей сложности игрок провел за дончан 287 матчей и забил 74 гола во всех турнирах. Марлос является 11-м бомбардиром и входит в топ-25 игроков по количеству поединков в истории клуба.

Стоит отметить, что Марлоса имеет украинское гражданство и провел за национальную команду 27 матчей.

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