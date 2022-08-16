"Не будь он левшой, вырубил бы его": Джошуа вспомнил первый бой с Усиком и сделал самоуверенное заявление относительно реванша

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа рассказал, почему не смог победить украинца Александра Усика в первой дуэли.

Так, 32-летний британец считает, что главной его проблемой в противостоянии с украинцем является его левосторонняя стойка. Джошуа некомфортно чувствует себя в поединках с левшами.

Слова Джошуа приводит в Twitter журналист Байкл Бенсон.

"Мне нужны коррективы, чтобы иметь дело с левшей, потому что для меня такие боксеры — настоящий ужас. Клянусь, если бы Александр не был левшей, я бы вырубил его, 100%", — сказал Джошуа.

Кроме того, британец заявил, что намерен нокаутировать Усика.

"Мое настроение в первом бою состояло в том, чтобы перебоксировать моего соперника. Тогда я хотел перебоксировать своего соперника, а в субботу хочу нокаутировать его.

Раньше я больше сосредотачивался на разных вещах в своей карьере, например, на том, чтобы иметь лучший джеб, наносить удары и не получать в ответ. Но сейчас мне все равно как хорош мой джеб. Я должен сосредоточиться на агрессивном аспекте и соревновательном духе. Мне безразлично, насколько хорош мой соперник – мой дух соперничества преодолеет все препятствия.

Я многое изменил – лагерь, тренировочные места, есть изменения в команде. Это требовало определенного времени, но я смог быстро восстановиться. Думаю, что в субботу вы сможете увидеть, над чем мы работали последние 10 месяцев. Нужно думать о победе, отказываться от мысли быть побежденным. К бою нужно подойти с мыслью о победе.

Я не хочу возвращаться в Лондон без поясов. Я говорил, что они ничего не значат, но в глубине души они имеют определенную ценность. Я хочу победить. Я верю, что все сбудется", — отметил Джошуа.

Второе сражение между Усиком и Джошуа состоится 20 августа в городе Джидда в Саудовской Аравии. В июне состоялось официальное объявление реванша между украинцем и британцем.

Напомним, в ночь на 26 сентября 2021 года Усик в Лондоне победил Джошуа. единогласным судейским решением – 117-112, 116-112 и 115-113, и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в сверхтяжелом весе. После этого британец активировал опцию реванша, прописанную в контракте на первый бой.

Так что в поединке-реванше на кону будут стоять все титулы, которые украинец отобрал у британца в прошлом году.