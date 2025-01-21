"Не будет биться с Усиком": промоутер высказался о возможном возвращении Владимира Кличко в ринг

Том Леффлер, бывший промоутер экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Владимира Кличко, прокомментировал возможное возвращение своего экс-подопечного в профессиональный бокс.

Он уверен, что 48-летний украинец способен снова выйти в ринг и побить рекорд американца Джорджа Формана, который остается самым возрастным чемпионом мира в истории бокса в супертяжелом весе.

Отметим, что Форман завоевал титулы WBA и IBF в супертяжелом весе в возрасте 45 лет и 9 месяцев. Так что если Владимир Кличко сможет снова выбороть хотя бы один из поясов, то станет самым возрастным чемпионом мира в хевивейте за всю историю бокса.

"Владимир говорил, что он бы подрался за титул, побил рекорд Джорджа Формана, так что увидим, что произойдет. Ему 48, будет 49 в марте, но если кто-то может это сделать, то это Владимир. Не буду говорить за него.

Очевидно, что он не будет биться с Усиком. У него есть нерешенные вопросы с Фьюри, но тот, кажется, решил уйти на очередной перерыв", – сказал Леффлер в интервью ESNEWS.

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Кличко-младший завершил карьеру в 2017 году после поражения нокаутом от Энтони Джошуа. Перед этим он в 2015 году проиграл единогласным решением судей Тайсону Фьюри и потерял чемпионские пояса по версиям IBF, IBO, WBO и WBA.

На профессиональном ринге Владимир провел 69 боев, одержал 64 победы (54 – нокаутом) и потерпел 5 поражений. Он владел чемпионскими поясами по версиям WBO (2000-2003, 2008-2015), IBF (2006-2015), IBO (2006-2015) и WBA (2011-2015) в супертяжелом весе.

Ранее сообщалось, что Владимир Кличко ответил, вернется ли в ринг.

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