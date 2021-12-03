"Не буду снова останавливаться на этой теме": звезда "Барселоны" не собирается завершать карьеру

Агуэро обратился к своим поклонникам.
Нападающий "Барселоны" Серхио Агуэро не собирается думать о завершении карьеры из-за проблем с сердцем.
Об этом аргентинский форвард заявил во время трансляции в Twitch.
"Я не буду снова останавливаться на этой теме, ведь вы уже знаете, что у меня все хорошо. Я хотел поблагодарить всех за поддержку, оказанную мне через социальные сети и прочее. Мне действительно прислали много сообщений", – приводит слова Агуэро TMW.
- Агуэро летом свободным агентом перешел в "Барселону" из "Манчестер Сити". Аргентинец пропустил старт сезона из-за травмы икроножной мышцы.
- На его счету один гол в пяти матчах "Блаугранаса" во всех турнирах.
- В 12-м туре Ла Лиги ветерану стало плохо, и он был заменен. Дальнейшее обследование выявило проблемы с сердцем, поэтому Агуэро уже больше месяца не попадает в заявку.
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