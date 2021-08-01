"Не было другого выбора": откровение призера Олимпиады-2020, который променял Украину на Грузию

"Не было другого выбора": откровение призера Олимпиады-2020, который променял Украину на Грузию

Уроженец Донбасса Антон Плесной под грузинским флагом добыл бронзовую награду Игр в Токио.

Бывший украинский тяжеловес Антон Плесной, который стал бронзовым призером Олимпийских игр в Токио в составе сборной Грузии, рассказал, почему сменил спортивное гражданство.

"В Украине не создают условия для спортсменов. Им не дают того, что они заслуживают. У меня были серьезные разногласия с федерацией тяжелой атлетики, поэтому я решил выступать за другую страну.

У меня просто не было другого выбора. Если бы я сейчас выступал за Украину, то, возможно, на Олимпиаду не поехал бы вообще.

Спасибо Грузии, что приютила и дала возможность выступать на Играх. Я не забываю свою землю, я родом из Донбасса. Люблю свою землю, Украину и Грузию - это для меня родные места", - сказал Плесной в эфире телеканала UA: Перший.

Плесной завоевал "бронзу" Олимпиады-2020 в категории до 96 кг. Антон сумел поднять 387 кг - 177 кг в рывке и 210 кг в толчке.

Грузинское гражданство Плесной получил в 2018 году. Выступая за новую для себя страну, тяжеловес уже успел стать призером чемпионатов мира и Европы.

Ранее ТСН Проспорт писал, что украинка Ирина Киндзерская выиграла медаль в дзюдо, представляя команду Азербайджана. Свою коллегу с успехом поздравила Дарья Билодид.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку