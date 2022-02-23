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"Не было никаких шансов на спасение": появились новые подробности о гибели аргентинского футболиста Эмилиано Салы

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"Не было никаких шансов на спасение": появились новые подробности о гибели аргентинского футболиста Эмилиано Салы

Associated Press

Трагедия произошла еще в начале 2019 года.

Стали известны новые подробности авиакатастрофы с участием аргентинского футболиста — Эмилиано Салы.

Об этом сообщает The Independent.

Отмечается, что у Салы не было никаких шансов спастись после падения воздушного судна у воды Ла-Манша. Аргентинец был без сознания из-за отравления угарным газом. Результаты анализов крови, взятых из тела футболиста, показали превышение токсического уровня отравления угарным газом (у него была насыщенность 58% монооксида).

Как известно, аргентинец зимой 2019 перебрался в "Кардифф" из французского "Нанта" за 15 млн евро, но вернулся во Францию, чтобы проститься с уже бывшим клубом и уладить бытовые вопросы. Самолет, который должен был доставить его снова в Великобританию, так и не приземлился.

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