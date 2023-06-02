"Не чувствовала себя в безопасности": белоруска Соболенко провела тайную пресс-конференцию на Roland Garros

Вторая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко провела секретную пресс-конференцию после победы над россиянкой Камилой Рахимовой в третьем круге Roland Garros-2023.

Ранее Соболенко отказалась осудить войну в Украине, которую Россия продолжает вести при поддержке белорусских властей. Арина отказалась отвечать на вопрос о подписанном ею в 2020 году письме в поддержку самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, а также никак не отреагировала на ракетные обстрелы украинских территорий.

Чтобы больше не получать неудобных вопросов, 25-летняя белорусская теннисистка после следующего своего поединка захотела сделать пресс-конференцию тайной и пригласила только лояльных к ней представителей СМИ.

Такое решение белоруски поддержали организаторы турнира и не сообщили остальным журналистам о пресс-конференции Соболенко, сообщает Tribuna.com.

Более того, у Арины хватило наглости заявить, что она сделала пресс-конференцию ограниченной для СМИ, поскольку "не чувствовала себя в безопасности" и "решила избежать подобной ситуации для собственного психического здоровья и благополучия".

"Да, после матча (с Костюк – прим.) я пообщалась с прессой, как обычно это делаю. Я знаю, что они до сих пор ожидают задать вопросы, которые больше касаются политики, а не моего тенниса. Уже много месяцев я отвечаю на эти вопросы на турнирах, очень четко выражая свои чувства и мысли. Эти вопросы не беспокоят меня после моих матчей.

Я знаю, что мне приходится давать ответы на вопросы СМИ о тех вещах, которые не связаны с моим теннисом или моими матчами, но в среду на пресс-конференции я не чувствовала себя в безопасности. А я должна чувствовать себя в безопасности, когда даю интервью журналистам после матчей. Я решила избежать подобной ситуации сегодня для собственного психического здоровья и благополучия, и организаторы поддержали меня в этом решении. Это были непростые несколько дней, сейчас я сосредоточена на том, чтобы продолжать показывать хорошую игру", – приводит комментарий Соболенко для лояльных СМИ Tribuna.com.

Ранее сообщалось, что украинскую теннисистку Марту Костюк освистали зрители на трибунах за то, что она отказалась пожать руку Соболенко после матча первого круга Roland Garros-2023.

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