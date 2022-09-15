Не "Цыганский король": Усик назвал имя следующего соперника и прокомментировал бегство Фьюри от боя за "абсолюта"

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик решил не ждать, пока Тайсон Фьюри проведет добровольную защиту титула против Энтони Джошуа и выбрал себе следующего соперника.

Обладатель титулов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик прокомментировал решение Тайсона Фьюри отказаться от боя за "абсолюта" и вызвать на ринг Энтони Джошуа.

"У меня нет особых чувств по бою Фьюри – Джошуа. Мне абсолютно безразлично, с кем хочет сразиться Тайсон. Моя команда работает над тем, чтобы вернуть меня на ринг.

Нет, я совсем не взбешен из-за того, что Фьюри променял меня на Энтони. Большая проблема состоит в том, что Тайсон Фьюри не разрешил фанатам увидеть один из лучших боев в истории бокса. Это его вина. Не моя. Итак, я совсем не взбешен. Тайсон Фьюри может сразиться с кем угодно. С точки зрения спортивного мастерства, конечно, это некорректно, чтобы Фьюри сражался с Джошуа, а не со мной", — цитирует Усика The Ring.

Также украинец назвал имя своего предполагаемого соперника.

"С кем я хочу провести следующий поединок? С Деонтеем Уайлдером. Уайлдер – опасный боец. Наш поединок, скорее всего, состоится в США", — отметил он.

Ранее сам Уайлдер говорил о желании выйти на ринг с украинским чемпионом.

В ночь на 21 августа 2022 года Усик раздельным решением судей победил Джошуа в реванше, который состоялся в городе Джидда (Саудовская Аравия). Таким образом, украинец защитил все титулы, отобранные у Эй Джея осенью прошлого года, а также завоевал вакантный пояс журнала The Ring.

Фьюри в ночь на 24 апреля 2022 года нокаутировал своего соотечественника Диллиана Вайта и сохранил титул WBC, после чего объявил о завершении карьеры.

Ранее Усик заявил, что его интересует только бой с Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира. В то же время украинец рассказал, что в этом году уже не планирует выходить на ринг. Крымчанин намерен залечить старые травмы и полностью восстановиться после реванша из Джошуа, а также провести время с семьей. В ответ Фьюри предложил Джошуа подраться в декабре этого года.

В потенциальном поединке между Усиком и Фьюри на кону будут стоять четыре основных пояса (WBA, WBO, IBF, WBC) и звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.

В активе 35-летнего Усика 20 побед (13 — нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 34-летнего Фьюри 32 победы (23 – нокаутом) и одна ничья.

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