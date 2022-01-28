"Не дали сходить в туалет": аргентинский футболист возмутился отношением к его сборной в Чили

"Не дали сходить в туалет": аргентинский футболист возмутился отношением к его сборной в Чили

Родриго де Пауля разозлил прием, который "альбиселесте" устроил их соперник.

Полузащитник сборной Аргентины Родриго де Пауль пожаловался на условия, в которых его команде пришлось оказаться перед гостевым матчем отбора на Чемпионат мира-2022 против Чили.

"Нам даже не дали сходить в туалет, когда мы вышли из самолета. Они отключили наши кондиционеры, у нас не было воды. Постоянно включали сирены во время нашего пребывания в отеле.

Я не говорю, что это правильно или неправильно. Но мы, аргентинцы, всегда должны делать так, чтобы каждая приехавшая в нашу страну команда чувствовала себя максимально комфортно. Побеждать нужно на футбольном поле, а не в закулисных спорах", - приводит слова де Пауля издание Goal.

Отметим, что вывести из строя аргентинцев негостеприимным приемом чилийцам не удалось. Команда Лионеля Скалони выиграла со счетом 1:2 благодаря голам Анхеля Ди Марии и Лаутаро Мартинеса.

Аргентина (32 балла) идет второй в группе американского отбора и уже обеспечила себе путевку на ЧМ-2022.

Команды Чили продолжает борьбу за попадание на мундиаль в Катаре, занимая седьмую строчку - 16 очков после 15 сыгранных матчей.

Читайте также:

Удар ногой в горло, эпопея VAR, два отмененных удаления вратаря: сборные Эквадора и Бразилии устроили эпичную зарубу

Впервые через пять лет: Месси не вызвали в сборную Аргентины на матчи отбора ЧМ