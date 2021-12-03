Не дали соперникам никакого шанса: в НБА обновили рекорд по разнице очков

Не дали соперникам никакого шанса: в НБА обновили рекорд по разнице очков

"Мемфис" тотально уничтожил "Оклахому-Сити".

"Мемфис Гриззлиз" в матче регулярного чемпионата НБА одержал сокрушительную победу над "Оклахомой". Игра завершилась со счётом 152:79.

Разница составила 73 очка, что стало новым рекордом в истории турнира.

"Гриззлис" использовали в четверг 12 игроков, девять из них набрали по 10 и более очков. Самым результативным стал форвард Джарен Джексон (27 очков). "Мемфис" провел встречу без своего лучшего баскетболиста, травмированного Джа Морента.

На большой перерыв команды ушли со счётом 72:36. Наибольшее преимущество "Гризлис" в ходе игры достигало отметки 78.

Через пять минут после стартового спорного "Мемфис" вел 12:8, но затем резко наращивал преимущество. "Гриззлис" обновили клубный рекорд, реализовав 62,5% с игры.

Предыдущий рекорд был установлен 17 декабря 1991, когда "Кливленд Кавальерс" разгромил "Майами Хит" со счетом 148:80.

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