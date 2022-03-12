"Не дайте им ни одного голоса": украинский футболист призвал остановить "референдум" о создании "ХНР"

"Не дайте им ни одного голоса": украинский футболист призвал остановить "референдум" о создании "ХНР"

Коваленко снова обратился к жителям родного города.

Российские кафиры готовятся провести на территории Херсонской области "референдум" по созданию "Херсонской народной республики".

Полузащитник сборной Украины и итальянской "Специи" Виктор Коваленко обратился к жителям своего родного города.

"Херсон! Российские кафиры готовят референдум по созданию Херсонской народной республики. Не дайте им ни одного голоса. Выходите гулять с украинскими флагами и покажите врагу ваш украинский дух. Мы все единственная Украина. Херсон – это Украина", — написал Коваленко на своей странице Instagram.

Сегодня футболист помог своей команде победить в матче 29-го тура итальянской Серии А против "Кальяри".

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