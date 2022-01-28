"Не делай этого, пожалуйста": Виталий Кличко дал совет Джошуа по поводу реванша с Усиком

"Не делай этого, пожалуйста": Виталий Кличко дал совет Джошуа по поводу реванша с Усиком

Кличко-старший объяснил, почему Эй Джею следует провести второй бой с украинцем.

Легендарный украинский боксер Виталий Кличко обратился к Энтони Джошуа на фоне слухов, что британец может взять отступные за отказ от реванша с Александром Усиком, чтобы дать украинцу провести объединительный бой с Тайсоном Фьюри.

В интервью Sky Sports Кличко-старший попросил Энтони ни при каких обстоятельствах не отказываться от второго боя с украинцем, объяснив, почему Эй Джею не стоит этого делать.

"Если Джошуа отступит в тот момент, когда боксерская публика ждет реванша, то он покажет свою слабость. Энтони, не делай этого, пожалуйста. Если ты уйдешь в сторону, то интерес к тебе уже не будет таким большим в будущем. Как бойцы, мы сражаемся не только за себя, но и для публики. Аудитория решает. Если публика хочет боя, он должен состояться", - считает Виталий.

️ "Joshua don't do that please!"



Vitali Klitschko says Anthony Joshua will be making a big mistake if he steps aside for Tyson Fury and not go ahead with his rematch fight with Oleksandr Usyk. pic.twitter.com/SpQsXLn8Fp — Sky Sports News (@SkySportsNews) January 27, 2022

Виталий Кличко отметил, что любители бокса хотят увидеть реванш Джошуа с Усиком.

"Все ждут реванша между Усиком и Джошуа. Это Усик такой сильный или Джошуа допустил ошибку? Кто сильнее? Этот вопрос интересует каждого любителя бокса. Давайте получим ответ. Поэтому этот бой должен состояться. Это будет грандиозный бой. Сейчас все сомневаются, что Джошуа достаточно сильный, чтобы побороться с Фьюри. Он может дать ответ в бою с Усиком", - убежден Кличко.

Когда Виталия спросили, кого он считает фаворитом в потенциальном бою Джошуа против Фьюри, он не отдал предпочтение ни одному из боксеров.

"Джошуа - классический боксер, Фьюри - неортодоксальный. Оба панчера, оба могут решить результат боя в любой момент. Они оба являются бойцами мирового класса и могут нокаутировать друг друга в любую секунду. В супертяжелом весе все может решить один удар. Вот почему бокс такой интересный. Бойцы-супертяжеловесы похожи на гладиаторов и пользуются огромным вниманием всего мира", - сказал Кличко-старший.

В ночь на 26 сентября Усик победил Джошуа единогласным судейским решением – 117-112, 116-112 и 115-113, и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе. После этого сразу появились разговоры о бое-реванше.

Точной даты реванша между Усиком и Джошуа еще нет. По словам промоутера британского боксера Эдди Хирна, реванш планируется на апрель 2022 года. С местом боя также не определились, но идею проведения поединка в Украине считают финансово невыгодной.

В активе 35-летнего Усика 19 побед (13 - нокаутом) в 19 поединках. Три из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса;

В послужном списке 32-летнего Джошуа 24 победы (22 - нокаутом) и два поражения. Впервые Эй Джей проиграл в июне 2019 года Энди Руису, но в декабре того же года победил мексиканца в реванше и вернул себе титулы.

Отметим, недавно СМИ опубликовали информацию, что Джошуа готов уступить соотечественнику Тайсону Фьюри бой против Усика, но сам Эй Джей заявил, что еще не собирается отказываться от боя с украинцем.

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