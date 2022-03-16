"Не должны быть наказаны": глава WTA встал на защиту спортсменов страны-агрессора

Саймон считает, что они "невинные жертвы".

Спортсмены из России и Беларуси не должны быть наказаны из-за решений властей их стран.

Об этом заявил глава WTA Стив Саймон в комментарии BBC.

"Никогда не знаешь, что может принести будущее. Но могу вам сказать, что мы никогда не запрещали спортсменам участвовать в нашем туре из-за политических позиций, которые может занять их руководство. Так что для того, чтобы это изменить, понадобилось бы что-то очень, очень важно, но опять же мы не знаем, куда это ведет.

Возможное запрещение въезда россиян и белорусов в страны, где проходят турниры, заставит нас изменить свою позицию, потому что, очевидно, мы должны соблюдать правила власти.

Я очень сильно убеждена, что эти отдельные спортсмены не должны быть наказаны решениями через авторитарное руководство, которое, очевидно, делает ужасные, осуждающие вещи.

Но если это произойдет, что опять же является частью общей стратегии заставить Россию и российских граждан платить за решения, принятые их правительством, тогда мы не поддерживаем это.

Мы надеемся, что они воздержатся от этого, потому что думаю, что с этим связано очень много других проблем. Не думаю, что можно просто придраться к спортсменам. Что вы собираетесь делать с прибывшими русскими беженцами? Собираетесь ли вы относиться к беженцам иначе, чем к спортсменам?

Надеюсь, мы продолжаем применять санкции, продолжаем делать все возможное, чтобы достичь мира, но опять же эти люди невинны жертвами этого. Не думаю, что это справедливо, быть изолированным из-за этих решений», – сказал Саймон.

Ранее главный тренер английского "Тоттенгема" Антонио Конте посочувствовал российским спортсменам из-за того, что они попали под санкции и были отстранены от международных соревнований.

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