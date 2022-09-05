Не дождался Усика: Фьюри предложил жертве украинца выйти на ринг

Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри выразил готовность подраться с бывшим чемпионом Энтони Джошуа вместо поединка за абсолютного чемпиона с украинцем Александром Усиком.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри бросил вызов соотечественнику Энтони Джошуа.

"Я думаю, вы все слышали, что я скоро буду драться. Это произойдет в ближайшие несколько месяцев. И я думаю, что перед тем, как объявить соперника, мне нужно сделать это на всякий случай.

Энтони Джошуа, я знаю, что ты только что проиграл бой Усику и сейчас у тебя нет пояса. Но я хотел бы дать тебе возможность сразиться за титул чемпиона мира по версии WBC в сверхтяжелом весе.

Ты провел 12-раундовое сражение, поэтому ты в хорошей форме. Ты готов. Я сообщаю тебе об этом через несколько месяцев. Поэтому, если твоей команде интересно сражение со мной, я готов прислать вам дату поединка. Ответь мне, если тебе это интересно. Если нет, я выберу другого соперника", — заявил Фьюри в видеообращении.

В ночь на 21 августа 2022 года Усик раздельным решением судей победил Джошуа в реванше, который состоялся в городе Джидда (Саудовская Аравия). Таким образом, украинец защитил все титулы, отобранные у Эй Джея осенью прошлого года, а также завоевал вакантный пояс журнала The Ring.

Фьюри в ночь на 24 апреля 2022 года нокаутировал своего соотечественника Диллиана Вайта и сохранил титул WBC, после чего объявил о завершении карьеры.

Таким образом, в потенциальном поединке между Усиком и Фьюри на кону будут стоять четыре основных пояса (WBA, WBO, IBF, WBC) и звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

В активе 35-летнего Усика 20 побед (13 — нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 32-летнего Джошуа 24 победы (22 – нокаутом) и три поражения. Впервые Эй Джей проиграл в июне 2019 Энди Руису, но в декабре того же года победил мексиканца в реванше и вернул себе титулы.

В послужном списке 33-летнего Фьюри 32 победы (23 – нокаутом) и одна ничья.

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