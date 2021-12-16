"Не думай, что ты сможешь выиграть у нас хотя бы одну партию": украинские текболисты дерзко бросили вызов Зинченко

"Не думай, что ты сможешь выиграть у нас хотя бы одну партию": украинские текболисты дерзко бросили вызов Зинченко

Не так давно они выступили на Чемпионате мира.

Сборная Украины по текболу решила бросить вызов одному из лидеров футбольной команды "сине-желтых" — Александру Зинченко.

Ответное заявление они сделали на YouTube-канале vZbirna.

Отметим, что недавно украинская команда выступила на Чемпионате мира. Наша страна была представлена в четырех дисциплинах: мужчины, женщины, парах и миксте. Спортсмены проанализировали, как футболисты сборной Украины по футболу играют в текбол.

"Первое, что можно сказать, что ребята не доводят мяч до центра стола. Хорошие розыгрыши, но думаю, что ребятам будут интереснее играть, когда они будут делать это по правилам. Зинченко что-то рассказывает о правилах, правда, непонятно, что именно, но делает это уверенно. Наверное, они не знают, что к столу нельзя прикасаться. В общем, играют неплохо, видно, что есть техника".

Отдельно они пригласили на спарринг и Зинченко.

"Зина, привет. Я слышал, что ты играешь в текбол, поэтому наша команда предлагает тебе сыграть в эту игру. Мы хотим с тобой сыграть в двойку или один на один. Ищи себе любого партнера, но не думай, что это поможет тебе выиграть у нас хотя бы одну партию. Зина, слабо?

Добавим, что для сборной Украины по текболу мировой турнир стартовал с победы.