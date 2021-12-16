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"Не думай, что ты сможешь выиграть у нас хотя бы одну партию": украинские текболисты дерзко бросили вызов Зинченко

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"Не думай, что ты сможешь выиграть у нас хотя бы одну партию": украинские текболисты дерзко бросили вызов Зинченко

Facebook Национальной федерации текбола Украины

Не так давно они выступили на Чемпионате мира.

Сборная Украины по текболу решила бросить вызов одному из лидеров футбольной команды "сине-желтых" — Александру Зинченко.

Ответное заявление они сделали на YouTube-канале vZbirna.

Отметим, что недавно украинская команда выступила на Чемпионате мира. Наша страна была представлена в четырех дисциплинах: мужчины, женщины, парах и миксте. Спортсмены проанализировали, как футболисты сборной Украины по футболу играют в текбол.

"Первое, что можно сказать, что ребята не доводят мяч до центра стола. Хорошие розыгрыши, но думаю, что ребятам будут интереснее играть, когда они будут делать это по правилам. Зинченко что-то рассказывает о правилах, правда, непонятно, что именно, но делает это уверенно. Наверное, они не знают, что к столу нельзя прикасаться. В общем, играют неплохо, видно, что есть техника".

Отдельно они пригласили на спарринг и Зинченко.

"Зина, привет. Я слышал, что ты играешь в текбол, поэтому наша команда предлагает тебе сыграть в эту игру. Мы хотим с тобой сыграть в двойку или один на один. Ищи себе любого партнера, но не думай, что это поможет тебе выиграть у нас хотя бы одну партию. Зина, слабо?

Добавим, что для сборной Украины по текболу мировой турнир стартовал с победы.

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