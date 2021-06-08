Не футболисты виноваты: скандальный плейлист с российскими исполнителями сформировала УЕФА

УАФ уверяет, что наши игроки выбрали только одну песню из девяти — "Ехали казаки" группы "Тень солнца".
В Украинской ассоциации футбола прокомментировали скандал, связанный с выбором песен для национальной сборной на Чемпионат Европы-2020. В плейлист попали треки трех российских исполнителей.
Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба УАФ.
"Мы сознательно выдержали паузу перед тем, как комментировать тему с так называемым "музыкальным плейлистом национальной сборной". Ведь ждали ответа коллег из УЕФА", — говорится в сообщении.
УАФ уверяет, что наши игроки выбрали только одну песню из девяти — "Ехали казаки" группы "Тень солнца".
По словам Украинской ассоциации футбола, остальные песни самостоятельно выбрали сотрудники УЕФА, которые пользовались данными с локальных чартов Украины.
"К сожалению, об итогах такого кастинга УАФ не сообщили. В ответ на наш запрос в УЕФА отметили, что уже приняли меры для исправления этого недоразумения и готовы к формированию альтернативного символического плейлиста сборной Украины", — рассказали в пресс-службе.
УАФ уверяет, что скандальный перечень композиций, где есть исполнители, которым запрещен въезд в Украину, будет заблокирован.
Напомним, что в плейлиста нашей сборной вошли 9 песен. Авторами трех из них являются российские исполнители: Моргенштерн — "Ствол", Dead Blonde — "Мальчик на девятку" и 10AGE — "Нету интереса".
Отметим, что Моргенштерну с апреля запрещен въезд в Украину. Рэп-исполнителя и музыканта включили в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности страны.