Не футболом единственным: легендарный вратарь Петр Чех установил уникальное достижение (видео)

Бывший вратарь лондонских "Челси" и "Арсенала" Петр Чех установил уникальное достижение.

Чешский голкипер, который в ноябре стал игроком чемпиона Великобритании по хоккею "Белфаст Джаянтс", дебютировал за клуб в матче Британской элитной хоккейной лиги.

Это произошло за 4 минуты 43 секунды до конца поединка против "Глазго Клан". При счете 5:1 в пользу "Белфаст Джаянтс" фанаты начали скандировать "Мы хотим Чеха", после чего главный тренер команды Адам Киф выпустил Петра на замену.

Таким образом, Чех стал первым в истории спортсменом, который сыграл в сильнейших дивизионах британского футбола и хоккея.

Here he comes! | #EIHL



Petr Čech makes professional hockey debut with the @BelfastGiants. pic.twitter.com/u0kaSRRTjO — Elite Ice Hockey League | #EIHL (@officialEIHL) November 25, 2023

Дебют в элите британского хоккея получился для Чеха успешным. 41-летний голкипер сохранил ворота своей команды "сухими" до конца встречи. "Белфаст Джаянтс" одержали победу со счетом 5:1.

Добавим, что Чех будет выступать за чемпионов Великобритании по хоккею до конца сезона-2023/24 на правах аренды из третьолигового "Оксфорд Сити Старз".

Напомним, Чех завершил карьеру футболиста в 2019 году. В течение 11 лет (2004-2015) он выступал в составе "Челси", проведя за клуб 333 матча. С 2015 по 2019 год голкипер защищал цвета "Арсенала", где сыграл еще 110 поединков.

Чех – рекордсмен АПЛ по количеству "сухих" матчей. Он четырежды становился чемпионом Англии, завоевал пять Кубков страны, выигрывал Лигу чемпионов и Лигу Европы.

За сборную Чехии голкипер выступал с 2002 по 2016 год, проведя 124 матча.

После завершения футбольной карьеры Петр на позиции вратаря играл за хоккейный клуб "Гилфорд Феникс" в четвертом дивизионе Великобритании по хоккею, а затем выступал в третьей и второй лигах за "Челмсфорд Чифтейнс" и "Оксфорд Сити Старз".

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