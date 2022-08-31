Не Фьюри: определились официальные претенденты на поединок с Усиком

Стало известно, с кем в следующем бою может встретиться обладатель титулов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе украинец Александр Усик.

Всемирная боксерская организация (WBO) официально подтвердила, что на кону боя между новозеландцем Джозефом Паркером и британцем Джо Джойсом будет титул временного чемпиона в супертяжелом весе.

Об этом сообщает BoxingScene.

Усик, владеющий поясом WBO, будет обязан провести защиту своего титула с победителем этого поединка, который должен состояться 24 сентября. Ранее сообщалось, что Паркер и Джойс рассматриваются как главные претенденты на сражение с украинцем. Однако стороны высказывали опасения, что WBO долгое время не придавала их бою должного статуса.

В своем последнем бою Джойс одержал 13-ю досрочную победу на профессиональном ринге, остановив немца Кристиана Хаммера в четвертом раунде. В поединке с Хаммером Джойс защитил пояса WBO International и WBC Silver в тяжелом весе. Паркер ранее владел поясом WBO, уступив его Джошуа. Теперь новозеландец – второй номер рейтинга. Первое место по версии WBO занимает Джойс.

В реванше, состоявшемся в городе Джидда (Саудовская Аравия) 20 августа, Усик победил Джошуа раздельным решением судей: 113-115, 115-113, 116-112. Таким образом, украинец защитил все титулы, отобранные в Лондоне у британца в прошлом году, а также завоевал вакантный пояс журнала The Ring.

Теперь в активе 35-летнего Усика 20 побед (13 – нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

Ранее рассказывалось о том, что следующим оппонентом Усика может стать британец Тайсон Фьюри, владеющий поясом по версии WBC. Таким образом, в потенциальном поединке между Усиком и Фьюри на кону будут стоять четыре основных пояса (WBA, WBO, IBF, WBC) и звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Фьюри жестко раскритиковал реванш Усик – Джошуа, назвав обоих боксеров "дерьмом". В то же время он заявил, что готов принять вызов Усика и сразиться с ним, если будет выполнено его условие.

В послужном списке 33-летнего Фьюри 32 победы (23 – нокаутом) и одна ничья.

Добавим, что WBC дал Фьюри время, чтобы он решил четко, завершает ли карьеру, прежде чем объявить титул вакантным. В свою очередь, Тайсон поставил ультиматум по поводу объединительного боя с Усиком.