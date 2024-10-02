"Не герой и не мудак, а где-то посередине": Усик посвятил стих своему задержанию в аэропорту Кракова

Александр поэтически обратился к фанатам на фоне громкого скандала.

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик посвятил стихотворение своему задержанию в аэропорту польского Кракова.

Украинский боксер выложил стих-видеообращение к подписчикам на своей странице в Instagram.

"Обычно рифмы приходят ночью, после тренировок, когда есть время осмыслить какие-то события моей жизни – важные или не очень. Это посвящение – и благодарность – всем моим друзьям и поклонникам, недоброжелателям и равнодушным. Всем добра и любви", – написал Александр под видео .

Текст обращения Усика – язык оригинала

"Много запросов, многого наговоренного – правильно, неправильно… В стихах вам расскажу, что со мной произошло:

В стихах, а, может, у "виршах", я хочу вам "поведать информацию"

За що затримали мене –

Та просто так складається.

Багато галасу навів своєю поведінкою,

Багато хто наговорив, що ніби був з бутилкою.

Порівнювати стали з чим попало,

Хтось засудив, а хтось підтримав, сидячи з дивану.

Подяка кожному і всім за теплоту і мусор

Я далі по своїй дорозі пну, не буду брити вуса

Дивлюсь на світ з подякою до бога,

Бажаю всім в житті знайти свою дорогу.

Я не герой і не мудак, а десь посередині

Бажаю кожному із вас знайти в собі людину", – сказал Усик.

Задержание Александра Усика в аэропорту Кракова: что произошло

Поздним вечером 17 сентября Усика задержали в аэропорту Кракова. Соответствующее видео выложил в соцсетях первый заместитель председателя комитета ВР по молодежи и спорту Жан Беленюк.

Жена боксера Екатерина прокомментировала задержание своего мужа словами "все хорошо, позже Александр все объяснит, ничего криминального".

Сам Усик прокомментировал задержание в аэропорту Кракова, назвав ситуацию "недоразумением, которое быстро решилось". Также он записал видеообращение, где сообщил, что уже находится на свободе. Подробностей, что случилось, боксер не рассказал.

Позже промоутер украинского боксера Александр Красюк раскрыл подробности задержания Усика, опубликовав всю хронологию развития событий.

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