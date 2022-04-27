"Не хочу ассоциироваться с военным преступником": бывший латвийский саночник Путинс сменил свою фамилию

Бывший латвийский саночник Кристенс Путинс решил сменить свою фамилию из-за полномасштабной войны, которую Россия развернула на территории Украины.
Спортсмен не хочет, чтобы кто-то ассоциировал его с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным.
"Осталось согласовать формальности. Моя позиция связана с тем, что я не хочу, чтобы меня или моих детей ассоциировали с военным преступником в будущем. Сейчас происходит оккупация.
Россия вторглась в Украину, и это серьезное преступление, которое я не поддерживаю. Недопустимо, чтоб война могла начаться сейчас в Европе.
Когда я достиг того уровня, что журналисты обо мне писали, они, вероятно, не верили, что Путинс настоящая моя фамилия. Тогда я прошел через опыт недоразумений по моей фамилии – писали Путнис, Путнс.
Спортсмены смеялись, но не очень. Россияне, конечно, относились ко мне с уважением, а украинцы были осторожны", – цитирует спортсмена Delfi.
Отметим, что в Facebook он подписан как Кристенс Роди. Саночник закончил карьеру еще в сезоне 2019/20.
Латвиец закончил карьеру в сезоне 2019/2020, имея в наработке выступления в сезонах Кубка мира по санному спорту.
Напомним, что вратарь Иван Лука Вавассори, который защищает Украину от российских захватчиков, был ранен во время обстрелов в блокадном Мариуполе.
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