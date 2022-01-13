"Не хочу быть в "МЮ": Роналду пожаловался на последние результаты команды Рангника

Звездный португалец считает, что команда должна вернуться на свой уровень.

Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду разочарован последними результатами "манкунианцев" в чемпионате Англии.

"Я не готов примириться с тем, что мы за топ-3 АПЛ. Я не хочу быть в "МЮ", чтобы бороться за шестое, седьмое или пятое место. Я здесь, чтобы побеждать, чтобы бороться за главные призы. Мы Манчестер Юнайтед – очень важный, мы должны изменить ситуацию, мы способны это сделать, я знаю способ, но не озвучивать его, это неэтично.

Думаю, что для построения чего-то нового иногда нужно разрушить старое. Почему бы нет – новый год, новая жизнь. Я надеюсь, МЮ вернется на свой уровень, к которому стремятся фаны. Ральф Рангник возглавил команду 5 недель назад и с тех пор многое изменил. Но ему нужно время, чтобы донести до игроков свои идеи. Не так-то просто изменить ментальность футболистов, поставить систему. "Я верю, что ему все удастся", — сказал Роналду в интервью Sky Sports.

В этом сезоне Роналду сыграл в 16 матчах "МЮ" в чемпионате Англии и забил 8 голов и отдал 3 голевых передачи.

В настоящее время "манкунианцы" находятся на 7 месте турнирной таблицы АПЛ с 31 очком.

В 22-м туре "Манчестер Юнайтед" померяется силами на выезде с "Астон Виллой", которую возглавляет легендарный эксфутболист "Ливерпуля" – Стивен Джеррард.

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