"Не хочу делать трагедию": тренер "Шахтера" – о разгроме от "Лейпцига" и вылете в Лигу Европы

Главный тренер донецкого "Шахтера" Игорь Йовичевич прокомментировал разгромное поражение от "РБ Лейпцига" (0:4) в матче заключительного тура групповой стадии Лиги чемпионов сезона-2022/23.

"Почему результат отличается от первой игры (против "Лейпцига – прим.)? Они играют на пике формы, из-за побед набрали уверенность. Команда вообще не проиграет и обыграла "Реал". Должны уважать такую команду. Хотя сегодня мы ощущали слишком большую ответственность, давление от того, какую огромную историю мы можем сделать. Порой такая ответственность заставляет тебя ошибаться. Три гола привезли себе сами, но я думаю, что это как раз может быть то давление, которое мы раньше просто не испытывали.

Но такие ситуации, такие поражения, такой уровень "Лейпцига" дают мне думать, что должны больше ценить то, что сделали. Не хочу сейчас делать трагедию, потому что играли против очень качественного оппонента, заслуживающего быть в 1/8 финала Лиги чемпионов. Мы показали, что мы – команда, и остаемся командой, когда проигрываем. Они победили заслуженно", – сказал Йовичевич в эфире MEGOGO.

Кроме того, хорватского коуча попросили оценить шансы его команды в плей-офф Лиги Европы, где "горняки" весной продолжат свой путь в еврокубках.

"Перспективы в Лиге Европы? Посмотрим. Когда будем играть в одинаковых условиях, пройдем сборы. Потому что должны знать, что некоторые из наших новичков вообще не проходили сборы, мы по ходу ЛЧ знакомились и наигрывали модель. Думаю, в Лиге Европы будем еще лучше и конкурентнее. Имеем вдохновение, амбиции, а время еще есть. Мы сделали неожиданный шаг для многих болельщиков, но это истощает. Здесь нечего стесняться, многие команды имеют значительно большие бюджеты, более качественные составы. В некоторых поединках ты просто можешь сыграть хуже", – сказал Йовичевич.

Добавим, что в другом матче заключительного тура группы F мадридский "Реал" уничтожил шотландский "Селтик" – 5:1 .

"Шахтер" с 6 очками занял третье место в своей группе и вылетел в 1/16 финала Лиги Европы. "Реал" (13) и "РБ Лейпциг" (12) вышли в плей-офф ЛЧ с первой и второй ступеней соответственно. "Селтик" (2) завершил свой евросезон.

Жеребьевка 1/8 Лиги чемпионов состоится в понедельник, 7 ноября, в 13:00 по киевскому времени. В тот же день в 14:00 "Шахтер" узнает своего соперника в 1/16 финала Лиги Европы.

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