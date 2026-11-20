Кира Макогоненко / instagram.com/kiramakogonenko

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Украинская боксерша Кира Макогоненко отказалась от предложения представлять США на международных соревнованиях.

Об этом 18-летняя спортсменка рассказала в интервью "Радио Свобода".

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Макогоненко призналась, что ей предлагали сменить спортивное гражданство на американское. Однако она отказалась от этой возможности, объяснив свое решение желанием оставаться верной Украине и собственным принципам.

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"Я не хочу предавать ни себя, ни свои принципы, ни свою страну и хочу так же выступать с нашим флагом. Война очень мотивирует меня выступать, мотивирует боксировать и представлять Украину на международных соревнованиях, чтобы наш гимн звучал на весь мир, чтобы наш флаг поднимался и все видели, какая у нас сильная страна, какие у нас сильные люди. И я с гордостью представляю нашу Украину", — заявила Макогоненко.

Предложение выступать за США было не единственным, которое получала украинка. Ранее Кира рассказывала, что ей также предлагали представлять Австралию. Среди условий, озвученных в таких предложениях, была финансовая поддержка и обеспечение жильем. Однако Макогоненко заявила, что ни за какие деньги не откажется от Украины.

"Есть предложения, чтобы я боксировала за другую страну — будут и деньги, и квартиры, и все остальное, но с условием, что я буду выступать за их страну. Но я от этого отказываюсь, потому что у меня есть принцип — боксировать за свою страну, за Украину, и представлять ее на международном ринге. Предлагают по-разному. И Австралия, и США — предложений много. Но ни за какие деньги вообще. Сколько бы ни предлагали — никогда. Я за Украину", — заверила Макогоненко.

Отметим, что в 2026 году Макогоненко стала чемпионкой мира среди юниорок в весовой категории до 54 кг. Также она дебютировала на профессиональном ринге, победив Полину Довгиньку на турнире Rising Stars, организованном Александром Усиком.

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Ранее сообщалось, что экс-футболист молодежной сборной Украины получил польское гражданство.

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