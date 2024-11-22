"Не хочу рисковать и воевать": украинский волейболист объяснил, почему не вернулся после выезда за границу

Волейболист "Решетиловки" Дмитрий Шаврак, который не вернулся в Украину после матча Кубка вызова в Бельгии, прокомментировал свое решение.

Спортсмен рассказал, что не хочет подвергать себя риску и воевать. Также он признался, что после решения не возвращаться на родину стал получать угрозы, которые касались его матери.

Кроме того, Шаврак заявил, что любит Украину и планирует вернуться домой сразу после окончания войны.

"Увидим. Я тоже надеюсь найти новую команду, но если это не сработает, я, возможно, уйду из волейбола. Когда вернусь в Украину, как только закончится война, я, возможно, смогу вернуться в "Решетиловку".

В любом случае, я надеюсь, что клуб продолжит существовать, а другие наши одноклубники останутся в покое, что может быть непросто после нашего бегства.

Мы любим свою страну, потому обязательно хотим вернуться. Большинство людей также понимают наш выбор, хотя мне звонили с угрозами, что они сделают что-то моей матери, если я не вернусь. Но я не хочу рисковать и воевать", – сказал Шаврак в разговоре с бельгийским изданием KW.be.

Ранее сообщалось, что как минимум два игрока "Решетиловки" не вернулись в Украину после матча Кубка вызова против "Менена", который состоялся в Бельгии. Кроме Шаврака, в Европе также решил остаться Андрей Оробко.

Напомним, в ноябре этого года футболистов "СК Полтава" перед матчем доставили в ТЦК.

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