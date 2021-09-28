"Не хочу ждать два-три года": Усик выразил желание провести объединительный поединок в супертяжелом весе

Александр настроен подраться за звание абсолютного чемпиона мира.

Новоиспеченный обладатель титулов WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик после своей победы над британцем Энтони Джошуа заявил, что в ближайшем будущем хотел бы провести объединительный поединок за звание абсолютного чемпиона мира.

УСИК - ДЖОШУА: ЛУЧШИЕ МОМЕНТЫ БОЯ (ВИДЕО)

34-летний украинец уточнил, что это возможно только после его реванша с Джошуа. По словам промоутера украинца Александра Красюка, команда Энтони уже активировала опцию повторного боя с Усиком.

"Я не хочу ждать два-три года - это очень много. Сейчас у меня четыре пояса. Три основных - WBA, WBO, IBF и четвертый IBO, который является дополнительным. Четвертый основной пояс находится у Тайсона Фьюри. У них ближайший бой с Деонтеем Уайлдером, а у нас - с Джошуа. Перед этим поединком мы подписывали контракт с опцией реванша.

Разговоры об этом поединке могут быть только после того, как Тайсон Фьюри отбоксирует с Уайлдером, и у них там определится чемпион, и после нашего реванша с Энтони. Очень бы хотелось провести поединок за все титулы, потому что в супертяжелом дивизионе этого не было, если не ошибаюсь, около 30 лет. Я хочу драться с тем, у кого будет пояс", - сказал Александр во время пресс-конференции в Киеве.

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Кроме того, Усик признался, почему не стал нокаутировать Джошуа. А промоутер украинского боксера Александр Красюк объяснил, почему финальный гонг прозвучал раньше в лондонском поединке.

Усик победил Джошуа единогласным судейским решением - 117-112, 116-112 и 115-113 и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе.

и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе. Александр стал чемпионом мира во второй для себя весовой катерии. Ранее он собрал все четыре престижные пояса в крузервейте.

Для 34-летнего Усика это был 19-й поединок в профессионалах. В его активе 19 побед.

На счету 31-летнего Джошуа 26 боев. Британец одержал 24 победы и потерпел 2 поражения

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что Усик прокомментировал свою победу над Джошуа. Также Александр записал видеообращение после победы над британцем, заявив, что "Пояса едут домой".

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