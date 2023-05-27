"Не хочу ждать, когда он постареет": непобедимый американец изъявил желание биться с Ломаченко

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Шакур Стивенсон выразил желание провести бой с Василием Ломаченко.

25-летний американец заявил, что уже в следующем поединке хочет боксировать против спортсмена из Украины.

Стивенсон акцентировал внимание на возрасте Ломаченко, которому уже исполнилось 35 лет. Шакур отметил, что намерен выйти в ринг с Василием в ближайшее время, пока тот не начал терять свои боксерские навыки.

"Если у меня будет шанс, хочу провести следующий бой с Ломаченко. Он явно не закончил и, очевидно, не старый списанный боец. Не хочу ждать еще год, когда ему исполнится 36 или 37. Не знаю, сколько ему лет, но через год он постареет.

Я бы предпочел этого не ждать. Я хотел бы, чтобы он был свежим, сразу после боя с Девином. Он может биться со мной сейчас, чтобы мы могли увидеть, его настоящий уровень. Если Ломаченко будет настаивать, что ему нужен еще один бой перед поединком со мной, то я бы точно был готов выкурить Джемейна Ортиса, потому что собираюсь выбить из него все дерьмо. Я его так сильно побью. Он сам не понимает, на что соглашается. Я хотел бы поставить его на место", – сказал Шакур в интервью Boxing News 24.

На счету Стивенсона 20 побед (10 – нокаутом) в 20 поединках на профессиональном ринге. В своем последнем бою он нокаутировал японца Шуичиро Йошино, после чего бросил вызов абсолютному чемпиону мира в легком весе Девину Хейни.

Напомним, в ночь на 21 мая Ломаченко проиграл Хейни единогласным судейским решением в поединке, который состоялся на арене MGM Grand в Лас-Вегасе. Однако многие любители бокса не согласились с таким вердиктом арбитров. Многие известные боксеры возмутились судейством и заявили, что победа была украдена у Ломаченко.

Менеджер украинского боксера Эгис Климас сообщил, что команда Ломаченко будет оспаривать его поражение в бою с Хейни. Он также попросил боксерские организации сохранить за Василием статус обязательного претендента на чемпионские титулы в легком весе.

Для Ломаченко бой с Хейни стал первым с октября прошлого года, когда Василий одержал победу над американцем Джемейном Ортисом. Теперь на счету уроженца Белгород-Днестровского 17 побед (11 – нокаутом) и 3 поражения на профессиональном ринге.

Читайте также:

Хейни – Ломаченко: лучшие моменты боя (видео)

Нахлынули эмоции: Ломаченко разрыдался после проигрыша в бою с Хейни (видео)

Хейни – Ломаченко: обнародована статистика ударов и судейские записки боя