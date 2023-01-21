"Не хотел бы играть против него": легенды АПЛ расхвалили Мудрика после дебютного матча за "Челси"

В субботу, 21 января, украинский вингер Михаил Мудрик дебютировал за лондонский "Челси" в выездном матче 21-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) против "Ливерпуля".

В своем первом поединке за "пенсионеров" наш 22-летний соотечественник вышел со скамейки запасных на 55-й минуте и до финального свистка успел запомниться яркими действиями. Михаил мог даже забить, но не попал в ближний угол после того, как накрутил нескольких защитников "красных".

В итоге "Ливерпуль" и "Челси" не определили победителя – 0:0 . А вот Мудрик получил множество комплиментов за свой дебют от выдающихся игроков в истории АПЛ.

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гарри Невилл

"Увидев игру Мудрика в течение 10 минут, я не хотел бы играть против него", – написал Невилл в своем Twitter.

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд

"Мы все видели видео о его взрывной скорости, но сегодня я увидел кого-то с мягкими ногами. Кого-то, кто имеет хороший пас, хорошо принимает решения в последней трети поля и спокойно бегает на скорости.

И это только его первые минуты за месяц или около того. Так что кто знает, что он будет показывать после этого. Это волнующий момент для болельщиков "Челси". Я уверен, что фанаты "Арсенала" будут сидеть и думать: "Ох, как мы отпустили его", – сказал Фердинанд.

Бывший полузащитник "Ливерпуля" Стивен Джеррард

"Я был бы очень рад трансферу Мудрика, если бы был болельщиком "Челси". Его подписание – хорошая сделка. В некоторых моментах сегодня он выглядел очень хорошо. Он сегодня немного напомнил мне Арьена Роббена – работой ногами, скоростью и контролем мяча", – сказал Джеррард.

Кроме того, дебютное выступление Мудрика оценил нынешний главный тренер "Челси" Грэм Поттер.

"Дебют Мудрика действительно получился хорошим. Он с нами всего несколько дней. Он станет только лучше. Чем дольше он будет с нами, тем больше мы будем понимать друг друга. Но есть признаки, которые внушают надежду. Он поднимет болельщиков со своих сидений. Его дриблинг на действительно высоком уровне. Он знает, где гол.

45 минут – это максимум, который мы планировали дать ему сегодня. 35 минут – близко к идеалу. Мы считали, что это верный момент, чтобы привлечь его. Он в форме, он много тренировался. Но он не играл с ноября, поэтому выпустить его в стартовом составе было рискованно. Я рад, что он получил свои первые минуты и начал свою карьеру в "Челси", – цитирует Поттера официальный сайт лондонского клуба.

Напомним, Мудрик перебрался в "Челси" из донецкого "Шахтера", подписав с "синими" контракт до лета 2030 года. За трансфер украинца "горняки" получили 70 миллионов евро, а еще 30 миллионов евро предусмотрены в качестве бонусов.

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