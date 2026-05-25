"Не хотел, чтобы вам было скучно": Усик иронически прокомментировал тяжелую победу над Верховеном

Александр Усик / Фото: Денис Дидковский

Реклама

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC и IBF украинец Александр Усик высказался о своей победе над нидерландским кикбоксером Рико Верховеном.

Украинский боксер опубликовал иронический пост в Instagram, прикрепив фото со своими поясами.

"Говорят, смотреть мое бой с Рико было очень напряженно. Ребята, я просто не хотел, чтобы вам было скучно, ну вы что", — написал Усик.

Реклама

Обзор боя Усик — Верховен

Усик — Верховен: итоги боя

Усик победил Верховена техническим нокаутом в 11-м раунде. Сначала украинец отправил соперника в нокдаун, а затем пошел добивать его и рефери остановил бой за секунду до завершения 11-го раунда.

Верховен после поражения от Усика возмутился решением рефери, заявив, что он преждевременно остановил поединок.

Рико уже подал официальный протест касательно результата боя с Усиком.

На момент завершения боя нидерландец имел минимальное преимущество на записках одного из судей, тогда как еще двое фиксировали ничью.

Реклама

По статистике ударов Верховен также имел незначительное преимущество над Усиком.

В то же время тренер Верховена после спорного нокаута призвал Усика провести бой-реванш с его подопечным.

Усик уже отреагировал на протест Верховена касательно результата их боя.

Кроме того, Александр рассказал, кому посвящает победу над Верховеном.

Реклама

Ранее сообщалось, что жена Усика поделилась первыми эмоциями после его победы над Верховеном.

Также на нашем сайте можно посмотреть видео нокдауна и нокаута в поединке Усик — Верховен.

Новости партнеров