Не хотел возвращаться из-за войны: "Шахтер" согласился продлить аренду бразильца

Майкон останется в Коринтиансе еще на год.

Бразильский "Коринтианс" договорился с "Шахтером" о продлении аренды полузащитника Майкона.

Об этом сообщает Globo Esporte.

Сначала представители тимау начали переговоры с горняками о выкупе игрока. "Шахтер" хотел получить 10 млн евро за игрока, но такой "ценник" сильно испугал бразильский клуб. В результате стороны сошлись на годовой аренде бразильца, которая будет рассчитана до конца 2023 года.

Сам футболист не хотел возвращаться в Украину из-за войны.

Отмечается, что "Шахтер" получит 500 тысяч евро, а в договоре будет прописана первоочередная возможность для "Коринтианса" на выкуп контракта Майкона.

Соглашение Майкона с "Шахтером" действует до лета 2025 года. Хавбек присоединился к донецкому клубу летом 2018 года. На счету Майкона 98 матчей и 8 голов в составе "горняков".

"Коринтианс" находится на 4-м месте в бразильской Серии А. В этом году Майкон сыграл за "тимау" в 26 матчах и забил 2 гола во всех турнирах.

Напомним, что донецкий "Шахтер" нацелен подписать защитника "Истры" и молодежной сборной Хорватии Мауро Перковича.

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