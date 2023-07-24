"Не хотели иметь дело с россиянами": итальянский клуб отказался продавать игрока в "Спартак"

Команда Серии А принципиально не отпустила своего футболиста в страну-агрессор.

Итальянский "Сассуоло" отказался продать бразильского защитника Рожерио в московский "Спартак" из-за захватнической войны России против Украины.

Как рассказал директор клуба Серии А Джованни Карневали, россияне были готовы приобрести игрока за 8 миллионов евро, но руководство "Сассуоло" по этическим соображениям отказалось вести переговоры с представителем государства-террориста.

"Переговоры вел агент футболиста, было серьезное предложение на 8 миллионов евро. Обсудив все, мы решили отказать. Почему? Этические причины: мы не хотели иметь дело с россиянами.

Риск потерять игрока бесплатно в следующем году? Мы хотели, чтобы победило понимание того, что нельзя вести дела с определенной страной. Даже ценой бесплатной потери футболиста. Рожерио остается на трансферном рынке, но это будут уже другие предложения", – цитирует функционера Goal.com.

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Источник также отмечает, что сам 25-летний защитник был заинтересован в переходе в "Спартак" и даже успел согласовать с москвичами условия личного контракта. Однако из-за решения "Сассуоло" трансфер не состоится.

Текущий контракт бразильца с "Сассуоло" истекает летом 2024 года, после чего он будет вправе покинуть клуб бесплатно.

В прошлом сезоне Рожерио сыграл за итальянский клуб 37 матчей, в которых сделал четыре ассиста.

Ранее сообщалось, что нидерландского футболиста российского клуба приговорили к 1,5 годам тюрьмы на родине.

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