"Не хотим выходить, как скот на убой": клуб Первой лиги прекратил существование после скандала

"Не хотим выходить, как скот на убой": клуб Первой лиги прекратил существование после скандала

"Альянс" выступил с официальным заявил о снятии с чемпионата Первой лиги.

Профессиональный футбольный клуб "Альянс" с Липовой Долины Сумской области объявил, что снимается с розыгрыша Первой лиги и прекращает свое существование.

На официальном сайте "Альянс" опубликовал заявление президента клуба Сергея Демченко. Ранее мы писали о громком скандале, который предшествовал исчезновению команды с футбольной карты Украины.

"Сейчас в украинском футболе сформировалась система, которую создали футбольные чиновники, функционеры, президенты клубов и сами клубы. Эта система пожирает футбол изнутри и к ней можно отнести много. Ангажированность футбольных органов. На словах все клубы уровне, а на деле: "Ну вы понимаете - им нужнее".

Судейский фактор. О нем можно рассказывать многое, даже с моим небольшим футбольным опытом, но это реалии украинского футбола. Хотя бы тот фактор, что судьи не должны пересекаться с командами до игры. В УПЛ уже происходят определенные шаги для этого. Но будет ли виден эффект?

Говорить можно много, но я уважаю себя и свою команду, и не хочу быть декорацией на этой футбольной сцене. Когда ты вкладываешь душу и деньги, а некоторые действующие лица делают свое дело, а система использует футбольные клубы, как дойных коров.

У меня нет желания, чтобы "Альянс" выходил на игру, как скот на убой. Планы были побороться за выход в УПЛ, но была перейдена грань, которую переходить нельзя", - говорится в заявлении президента клуба.

"Альянс" был основан в 2016 году. Через четыре года команда из Липовой Долины вышла в Первую лигу, где в прошлом сезоне финишировала на 6-м месте.

В сезоне-2019/20 "Альянс" пробился в 1/4 финала Кубка Украины.

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