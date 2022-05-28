"Не хотят озвучивать недовольство": украинская теннисистка – о возвращении рейтинговых очков Wimbledon

Украинка Марта Костюк заявила, что теннисисты делают недостаточно для возвращения рейтинговых очков Wimbledon.

Третья ракетка Украины заявила, что для смены решения WTA и ATP нужен голос большего количества спортсменов.

Об этом Костюк сказала в комментарии BTU.

"Пока многие игроки недовольны этим решением, но не хотят этого озвучивать. Хотелось бы, чтобы недовольство озвучивали больше, чтобы было видно, что есть какая-то критическая масса, с которой мы можем что-то изменить.

У нас индивидуальный вид спорта и все привыкли работать в одиночку. Но если появится какая-то сплоченность в решении конкретных вопросов, то я думаю, что можно многое улучшить, многое изменить.

Но опять же здесь нужна коллективная работа, но многие, как и я, решают, что важнее: хорошо играть или делать какие-то реформы в Туре. Думаю, время все расставит на свои места. Для себя я некоторые решения уже приняла и двигаюсь в этом направлении", – отметила украинка.

Напомним, что австралийская теннисистка российского происхождения Дарья Гаврилова открыто поддержала украинцев на фоне войны, которую Россия развернула против Украины.

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