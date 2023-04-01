Не хотят принимать россиян и белорусов: еще одна страна отказалась проводить фехтовальные соревнования

Франция вслед за Германией и Данией отменила турнир из-за допуска спортсменов из стран-агрессоров.

Французская федерация фехтования отменила этап Кубка мира по мужской шпаге из-за скандального решения Международной федерации фехтования (FIE) допустить к соревнованиям российских и белорусских спортсменов.

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

"Не имея возможности удовлетворить просьбу Международной федерации фехтования (FIE) об участии российских и белорусских спортсменов в Кубке мира по фехтованию на шпагах, запланированного на 19-21 мая в Сен-Мор-де-Фоссе, Французская федерация фехтования с сожалением объявляет об отмене соревнований Monal Challenge в 2023 году. Об этом решении проинформированы спортивные и государственные учреждения", – говорится в заявлении.

В начале марта Международная федерация фехтования (FIE) приняла решение вернуть россиян и белорусов к международным соревнованиям, несмотря на полномасштабную войну, которую РФ при поддержке Беларуси продолжает вести в Украине.

Это вызвало негодование мирового сообщества. Из-за отмены "бана" спортсменов стран-агрессоров Германия отказалась принимать Кубок мира по фехтованию по женской рапире, который был запланирован на начало мая 2023 года. По аналогичной причине Дания решила отменить международный турнир в Копенгагене.

Ранее сообщалось, что на Кубке мира по фехтованию в китайском Нанкине представители FIE запретили сборной Украины устроить акцию против возвращения спортсменов из России и Беларуси.

Напомним, более 300 фехтовальщиков из разных стран мира призвали FIE пересмотреть решение о возвращении к соревнованиям спортсменов из России и Беларуси.

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