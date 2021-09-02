Не хватило Довбика: сборная Испании сенсационно проиграла Швеции в отборе ЧМ-2022

Не хватило Довбика: сборная Испании сенсационно проиграла Швеции в отборе ЧМ-2022

Неожиданный результат был зафиксирован в городе Сольна.

Сборная Испании потерпела поражение от национальной команды Швеции в гостевом матче 4-го тура отборочного турнира Чемпионата мира-2022. Встреча на стадионе "Френдс Арена" в городе Сольна завершилась со счетом 2:1 в пользу скандинавов.

Команды обменялись забитыми мячами уже в дебюте поединка. Сначала на 5-й минуте гостей вперед вывел Карлос Солер. Но спустя минуту Александер Исак забил гол в ответ.

Победным мячом шведы отметились на 57-й минуте. Виктор Клаэссон получил мяч в пределах штрафной площади "Красной фурии" и поразил ближний угол ее ворот.

Швеция возглавляет турнирную таблицу группы B отбора ЧМ-2022, набрав 9 очков в трех матчах.

В активе Испании семь баллов после четырех игр и 2-е место.

На Евро-2020 шведы дошли до 1/8 финала, где в дополнительное время уступили сборной Украины с победным голом Артема Довбика. Испанцы в полуфинале в серии пенальти проиграли будущим чемпионам - итальянцам.

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