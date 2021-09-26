Не хватило Селезнева: "Львов" выиграл западноукраинское дерби и оттолкнулся от дна УПЛ

Не хватило Селезнева: "Львов" выиграл западноукраинское дерби и оттолкнулся от дна УПЛ

Львовяне одержали первую победу в нынешнем сезоне.

ПФК "Львов" обыграл "Минай" в поединке 9-го тура украинской Премьер-лиги. Встреча на ужгородском стадионе "Авангард" завершилась победой гостей со счетом 2:1.

В первом тайме команды обменялись голами - на мяч Владимира Якимца подопечные Василия Кобина ответили взятием ворот в исполнении Антона Байдала.

Решающий гол подопечные Олега Дулуба забили на 56-й минуте. Бразилец Шина отличился с передачи Александра Романчука, позволив своему клубу отпраздновать первую победу в сезоне.

Отметим, что звездный форвард "Мина" Евгений Селезнев не мог принять участие в этом матче, поскольку дисквалифицирован на две встречи за то, что показал фанатам средний палец в предыдущей игре чемпионата с "Ворсклой".

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Благодаря этому результату "Львов" (6 очков) покинул последнюю строчку турнирной таблицы и теперь находится на 13-м месте. "Минай" (6 очков) - 14-й.

В 10-м туре УПЛ "Минай" сыграет с "Металлистом 1925", а "Львов" померяется силами с "Днепром-1".

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