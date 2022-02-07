"Не хватило воздуха": почему Валентина Семеренко не финишировала в индивидуальной гонке на ОИ-2022

"Не хватило воздуха": почему Валентина Семеренко не финишировала в индивидуальной гонке на ОИ-2022

36-летняя украинка сошла с дистанции после двух огневых рубежей.

Главный тренер женской сборной Украины по биатлону Урош Велепец сообщил, что помешало Валентине Семеренко финишировать в индивидуальной гонке на Олимпийских играх-2022 в Пекине.

В комментарии Суспільне Спорт тренер рассказал о состоянии биатлонистки, и что на самом деле с ней произошло.

"Врачи ею занимаются. Не хватило воздуха. Начала хорошо первый круг, но потом холодный воздух. У нее есть незначительная аллергия на холод. Она захлебнулась, хотела пробежать, но уже не было смысла. Надо было раньше сойти с трассы, но она боролась к конца.

Сейчас ей лучше, ею занимаются врачи. Падение? Нет, не было, просто не могла бежать. Возник спазм, и она не смогла бежать", - сказал Велепец.

Отметим, что в индивидуальной гонке украинки Юлия Джима и Ирина Петренко заняли 10-е и 11-е места соответственно. Это их лучшие результаты в личных гонках в нынешнем сезоне.

Ранее биатлонная программа Пекина-2022 открылась смешанной эстафетой, где украинская сборная, к сожалению, не попала в топ-10.

Читайте также :

Биатлон на Олимпийских играх-2022: полный календарь, расписание всех гонок

Капитан женской сборной Украины по биатлону получила положительный тест на COVID-19 в Пекине перед Олимпиадой-202