Не играл больше года: Неймар вернулся на поле после тяжелой травмы (видео)

Звездный бразильский форвард Неймар вернулся на поле после ужасной травмы, которую получил в октябре прошлого года в матче своей национальной команды против Уругвая в квалификации на чемпионат мира-2026.

32-летний футболист саудовского "Аль-Хиляля" сыграл в поединке 3-го тура азиатской Лиги чемпионов против "Аль-Айна" из ОАЭ.

Неймар провел на поле около 15 минут, результативными действиями не отличился. Команда бразильца одержала победу в надголевой "перестрелке" со счетом 5:4.

Welcome back, Neymar ♥️



32-летний Brazilian returns to pitch 12 months after suffering ACL Tear ⚽ pic.twitter.com/clVdcXNs85 — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) октябрь 21, 2024

Из-за разрыва крестообразной связки и мениска левого колена Неймар пропустил больше года. Бразилец прокомментировал свое долгожданное возвращение на поле.

"Я почувствовал огромную боль. В тот момент я уже знал, что все серьезно. Больше всего в жизни я хочу играть в футбол. Я страдал каждый день, когда был далеко от поля, вот что мне больше всего болит", – сказал нападающий в интервью ю NR Sports.

Напомним, Неймар стал игроком "Аль-Хиляля" летом 2023 года. Саудовский клуб заплатил ПСЖ за его трансфер 90 миллионов евро без учета бонусов.

За команду из Саудовской Аравии бразилец успел сыграть всего 5 матчей, в которых забил один гол и отдал 2 ассиста.

Отметим, что Неймар является самым дорогим игроком в истории футбола. В 2017 году он перешел из "Барселоны" в ПСЖ за рекордные 222 миллиона евро.

За сборную Бразилии Неймар сыграл 128 матчей и забил 79 голов. В сентябре этого года он стал лучшим бомбардиром в истории "Селесао", обойдя легендарного Пеле.

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