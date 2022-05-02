"Не имеют права говорить о братских народах": олимпийский чемпион - об отношениях между Украиной и РФ

"Не имеют права говорить о братских народах": олимпийский чемпион - об отношениях между Украиной и РФ

Олимпийский чемпион Пхенчхана-2018 и серебряный призер Пекина-2022 фристайлист Александр Абраменко высказался о полномасштабной войне, которую Россия развязала против Украины.

33-летний спортсмен, ранее пожертвовавший деньги за серебряную медаль Олимпиады-2022 на нужды украинцев, рассказал о реакции его друзей и родственников из России на полномасштабное вторжение.

Александр Абраменко уверен, что теперь уже никто не может называть украинцев и россиян братскими народами.

"Илья Буров единственный, кто написал мне из российских спортсменов. Он волновался, спрашивал в безопасности ли я. Я ему все рассказал, показал как все происходит, что происходит. Он, конечно, понимает, ему досадно, но как-то выступить он не может, поскольку за это будет у них ответственность, не знаю какая именно, но он не может.

Как все это воспринимают родные жены из России? У нас все понимают, что происходит, поддерживают нас. Поэтому даже разговоров нет о том, что нужно кому-то доказывать, все и так понимают, что происходит. Я так понимаю, что в России так долго была пропаганда, даже так долго людей держали в страхе, что большинство просто боится называть вещи своими именами.

Но, действительно, думаю, большинство поддерживает происходящее. Потому что очень многое смотрят телевизор. Также, не понимаю, как это возможно вообще (иметь доступ к разным источникам информации) и говорить, что это все нормально, не понимать, что происходит.

Братские народы Украины и России? Думаю, что люди не имеют права так говорить после того, что сейчас происходит между нашими странами", - сказал Абраменко в интервью XSPORT.

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что итальянский вратарь, защищавший Украину от оккупантов, получил ранение и вернулся домой.

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