"Не интересно": Усик признался, почему отказался защищать пояс WBO в бою с Уордли

Александр Усик / © Associated Press

Реклама

Обладатель титулов WBA, WBC и IBF в супертяжелом весе Александр Усик рассказал, почему отказался защищать пояс WBO в бою с британцем Фабио Уордли, из-за чего потерял звание абсолютного чемпиона мира.

По словам украинского боксера, он хочет больше отдохнуть после трудных поединков с Тайсоном Фьюри и против Даниеля Дюбуа.

Также Усик заявил, что бой с Уордли сейчас его не интересует. Поэтому Александр и решил освободить титул WBO, а не защищать.

Реклама

"Слушайте, для меня это очень важный пояс – я же выиграл этот пояс. Когда мне сказали: Ты должен защитить пояс WBО, я ответил: Да, я могу это сделать, но не сейчас. У меня были очень тяжелые полтора года с Тайсоном Фьюри – два боя, подготовка к ним. Потом победа над Даниелем Дюбуа.

Слушай, есть спорт и бизнес. Если бы выиграл Паркер, мне это было бы интересно. Выиграл Уордли – мне это не интересно. Говорю как есть.

Хорошо, забирайте пояс, боксируйте, возможно позже мы подеремся вместе в большом поединке. Я думаю так", – цитирует украинца Boxing King Media.

После того, как Усик отказался от титула WBO, новым его обладателем стал Уордли. Британца, который в октябре этого года победил новозеландца Джозефа Паркера, повысили с временного до полноценного чемпиона организации.

Реклама

Следующий бой Усик должен был провести именно с Уордли. Украинец рисковал потерять пояс WBO, если бы отказался его защищать, но решил добровольно его освободить.

Отметим, что Усик уже во второй раз потерял звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, отказавшись от одного из поясов. В июне прошлого года он аналогично освободил титул IBF, который в результате этого перешел к Дюбуа.

В послужном списке 38-летнего Усика 24 победы (15 – нокаутом) в 24 поединках на профессиональном ринге.

Последний раз Александр выходил в ринг в июле этого года, когда нокаутировал Дюбуа и в третий раз в карьере завоевал звание абсолютного чемпиона мира. Сначала Усик собрал все пояса в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), а затем дважды – в хевивейте.

Реклама

Ранее сообщалось, что Усик назвал боксера, с которым хочет провести бой в следующем году.