"Не ищите логики в футболе": вратарь сборной Украины готов биться с англичанами до последней минуты

"Не ищите логики в футболе": вратарь сборной Украины готов биться с англичанами до последней минуты

Георгий Бущан заявил, что нашей команде нужно показать характер и не останавливаться на достигнутом.

Вратарь сборной Украины Георгий Бущан поделился своими ожиданиями от матча 1/4 финала Евро-2020 против национальной команды Англии, который состоится в субботу, 3 июля, на "Стадио Олимпико" в Риме.

"Мы все понимаем, какие там игроки и какая у них сборная. Но в футболе есть вещи, которые нельзя объяснить. Не ищите логики в футболе. Кто самый опасный? Вся линия атаки во главе с Харри Кейном. Там очень много людей, которые могут испортить настроение.

Возможно, нам легче из-за того, что на нас нет давления. Но мы тоже хотим развиваться, расти. И останавливаться на достигнутом, быть счастливыми этим результатом - это не для нас. У нас есть мечты, поэтому мы очень серьезно готовимся к этому матчу.

Сейчас у нас мысли только о победе. Нам нужно проявить характер, который у нас точно есть. Мы будем чувствовать поддержку нашего народа и биться до последней минуты", - цитирует Бущана официальный сайт УЕФА.

Поединок Украина - Англия начнется в 22:00 по киевскому времени. ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию матча.

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Украина пробилась в плей-офф, заняв третье место в квартете С. На групповом этапе "сине-желтые" проиграли Нидерландам (2:3), обыграли Северную Македонию (2:1) и уступили Австрии (0:1). В 1/8 финала подопечные Шевченко в экстра-тайме одолели Швецию (2:1).

(2:1). Англия вышла в 1/8 финала с первого места в группе D. Команда Гарета Саутгейта победила Хорватию (1:0), сыграла вничью с Шотландией (0:0) и одолела Чехию (1:0). В первом раунде плей-офф Англия выбила Германию (2:0).

(2:0). В полуфинале победитель пары Украина - Англия сыграет с триумфатором дуэли Чехия - Дания.

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