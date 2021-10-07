Не из "Динамо" и "Шахтера": украинский футболист оказался в списке лучших молодых игроков планеты

Этому исполнителю всего 17 лет.

Авторитетное британское издание The Guardian составило список лучших молодых игроков мира, которые родились в 2004 году.

По информации их официального сайта, здесь оказались 60 исполнителей. Примечательно, что в списке этих футболистов нашлось место и для украинца.

Так, этим исполнителем является полузащитник "Днепра-1" — Егор Ярмолюк. 17-летний вундеркинд днепровского коллектива уже провел 17 матчей за команду Игорь Йовичевича, забив один гол. Кроме того, на его счету четыре игры за сборную Украины до 21 года.

Вот, собственно, как характеризует Ярмолюка The Guardian.

"Ярмолюка часто сравнивают с его соотечественником Андреем Ярмоленко, и не только из-за одинакового имени. Как и игрок национальной сборной Украины, 17-летний талант очень сильный и мощный с мячом, а также может играть на фланге. Впрочем, этот молодой проспект может предложить гораздо больше.

Он является работоспособным, неутомимым полузащитником, которому можно доверять вести игру с его замечательным видением и непревзойденным футбольным мозгом. Так же неплохой он и в игре без мяча. Лучшей позицией для Ярмолюка кажется центральный хавбек "бокс-ту-бокс", поскольку он может демонстрировать большинство из своих навыков именно здесь. Среди них мастерство в игре "один в один", скоростной дриблинг и умение делать ключевые передачи.



Ямолюк дебютировал за молодежную сборную Украины, когда ему было всего 16 лет и 146 дней, став вторым по этому показателю после экс-защитника "Барселоны" Дмитрия Чигринского".

В текущем сезоне Ярмолюк сыграл 5 матчей в составе "Днепра-1" (101 минуту в сумме), забил один гол;

"Днепр-1" сейчас занимает пятое место в турнирной таблице УПЛ. После 10 туров в активе команды Йовичевича 19 баллов. В следующем матче "Днепр-1" (16 октября, прим.) сыграет против Колоса.

Добавим, что в списке от The Guardian оказался и будущий футболист "Шахтера" — бразильский форвард Винисиус Тобиас. Он пополнит состав "горняков" в феврале 2022 года.

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