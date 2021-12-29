Не из "Динамо" или "Шахтера": назван лучший футболист Чемпионата Украины 2021 года

Не из "Динамо" или "Шахтера": назван лучший футболист Чемпионата Украины 2021 года

Артем Довбик уверенно победил в опросе тренеров и игроков УПЛ.

Популярное в Украине издание Команда №1 провело опрос среди 240 футболистов и 16 тренеров клубов украинской Премьер-лиги с целью определить лучшего футболиста отечественного чемпионата по итогам 2021 года.

Победителем этого голосования стал нападающий "Днепра-1" Артем Довбик. 24-летний форвард набрал 245 баллов, опередив динамовцев Виктора Цыганкова (178) и Николая Шапаренко (173).

Отметим, что в прошлом году лучшим игроком элитного дивизиона Украины избрали именно Цыганкова. Он уже четвертый год подряд попадает в тройку лучших.

Топ-10 футболистов УПЛ 2021 года (опрос Команда №1)

1. Артем Довбик ("Днепр-1") - 245 баллов

2. Виктор Цыганков ("Динамо") - 178

3. Николай Шапаренко ("Динамо") - 173

4. Виталий Буяльский ("Динамо") - 161

5. Оливье Тилль ("Ворскла") - 111

6-7. Николай Матвиенко ("Шахтер") - 63

6-7. Дмитрий Ризнык ("Ворскла") - 63

8. Алан Патрик ("Шахтер") - 40

9. Илья Забарный ("Динамо") - 37

10. Александр Пихаленок ("Днепр-1") - 27

Команда №1

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