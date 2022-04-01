"Не конфликт, а настоящая война и геноцид украинского народа": Андрей Шевченко ответил главе ФИФА

"Не конфликт, а настоящая война и геноцид украинского народа": Андрей Шевченко ответил главе ФИФА

Легендарный украинский футболист возмутился высказыванием Джанни Инфантино.

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко отреагировал на слова президента ФИФА Джанни Инфантино о войне, развязанной Россией в Украине.

Накануне на конгрессе Международной федерации футбола в Катаре глава организации назвал вторжение российских войск в Украину "конфликтом".

"Прошу всех, кто имеет власть в этом мире, всех, кто занимает важные политические должности - пожалуйста, прекратите конфликты. Ради наших детей, ради нашего будущего", - сказал Инфантино.

После этого Инфантино получил жесткую критику от легенды украинского футбола.

"Я хочу прокомментировать слова президента ФИФА Джанни Инфантино, который назвал происходящее в нашей стране "конфликтом". Я не согласен со словами Инфантино. Это никакой не конфликт, это настоящая война и геноцид украинского народа со стороны России", - цитирует слова Шевченко Tribuna.com.

Ранее сообщалось, что несмотря на вторжение войск РФ в Украину, ФИФА не стала рассматривать вопрос исключения России из списка членов организации. За это организацию подверг резкой критике генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин.

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