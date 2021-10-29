Не Левандовски: Сетью разлетелся новый снимок с результатами голосования за "Золотой мяч"-2021

Не Левандовски: Сетью разлетелся новый снимок с результатами голосования за "Золотой мяч"-2021

Судя по обнародованному документу, награду получит Лео Месси.

Лишь недавно в Сеть "слили" результаты голосования за обладателя "Золотого мяча"-2021, где победителем был форвард "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовски . Однако теперь в Twitter появилось фото еще одного документа с якобы итогами голосования.

В новой версии голосования главного бомбардира мюнхенского клуба опередил нападающий ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси. На третьем месте, как и в предыдущем списке, оказался нападающий мадридского "Реала" и сборной Франции Карим Бензема.

Следует отметить, что в новой версии результатов существенно улучшил свою позицию Криштиану Роналду. Португальский голеадор "Манчестер Юнайтед" поднялся с девятого на пятое место.

Kennen we door 'gelekte lijst' nu al de winnaar van de Ballon d'Or? https://t.co/8u7ANOwvU6 pic.twitter.com/Q8eXwKXYBD — Sportwereld.be (@sportwereld_be) October 29, 2021

Голосование, в котором участвовали главные тренеры, капитаны национальных команд и авторитетные футбольные журналисты, официально завершилось 24 октября. Однако имя победителя станет известно только на официальной церемонии вручения "Золотого мяча", которая состоится 29 ноября в театре Шатле в Париже.

Добавим, что "слитые" в Сеть результаты голосования за обладателя "Золотого мяча" не всегда достоверны. Например, в 2019 году победу в номинации прочили Криштиану Роналду, однако награда досталась Лионелю Месси.

Смотрите также: Месси, Роналду или Левандовски: ставки букмекеров на обладателя "Золотого мяча"-2021

В 2020 году награда не вручалась из-за пандемии коронавируса.

Рекордное количество "Золотых мячей" выиграл Лионель Месси - шесть. Ближайший преследователь аргентинца - Криштиану Роналду, получавший эту награду пять раз.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку