Не Ломаченко: абсолютный чемпион мира договорился о своем следующем бое

Не Ломаченко: абсолютный чемпион мира договорился о своем следующем бое

Джордж Камбосос будет защищать титулы от посягательств Дэвина Хейни.

Абсолютный чемпион мира в легком весе австралиец Джордж Камбосос проведет поединок с обладателем титула WBC американцем Дэвином Хейни.

Как сообщает Boxing Scene, бой между двумя чемпионами состоится 5 июня в Мельбурне. В контракте также предусмотрен реванш в случае поражения Камбососа.

Сначала драться с Камбососом должен был Василий Ломаченко. Однако украинец после полномасштабного российского вторжения вступил в терроборону Белгород-Днестровского. Василий решил отказаться от чемпионского боя и остался защищать родину от оккупантов.

В соцсетях Ломаченко уже отреагировал на договоренность Камбососа и Хейни.

"Я следующий", - написал Василий, надеясь по окончании войны встретиться с победителем боя между австралийским чемпионом и американским претендентом.

На счету Ломаченко 16 побед (11 - нокаутом) и 2 поражения на профессиональном ринге. В ночь на 12 декабря Василий победил ганца Ричарда Комми и завоевал пояс интерконтинентального чемпиона по версии WBO.

и завоевал пояс интерконтинентального чемпиона по версии WBO. В послужном списке Хейни 27 побед (15 - нокаутом) в 27 поединках. В ночь на 5 декабря он победил своего соотечественника Джозефа Диаса и защитил титул WBC в легком весе.

и защитил титул WBC в легком весе. В активе Камбососа 20 побед (10 - нокаутом) в 20 поединках. В ночь на 28 ноября австралиец победил американца Теофимо Лопеса и отобрал у него пояса IBF, WBA, WBO и WBC (Franchise) в легком весе.

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