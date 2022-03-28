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Не Ломаченко: абсолютный чемпион мира договорился о своем следующем бое

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Не Ломаченко: абсолютный чемпион мира договорился о своем следующем бое

Джордж Камбосос / twitter.com/MatchroomBoxing

Джордж Камбосос будет защищать титулы от посягательств Дэвина Хейни.

Абсолютный чемпион мира в легком весе австралиец Джордж Камбосос проведет поединок с обладателем титула WBC американцем Дэвином Хейни.

Как сообщает Boxing Scene, бой между двумя чемпионами состоится 5 июня в Мельбурне. В контракте также предусмотрен реванш в случае поражения Камбососа.

Сначала драться с Камбососом должен был Василий Ломаченко. Однако украинец после полномасштабного российского вторжения вступил в терроборону Белгород-Днестровского. Василий решил отказаться от чемпионского боя и остался защищать родину от оккупантов.

В соцсетях Ломаченко уже отреагировал на договоренность Камбососа и Хейни.

"Я следующий", - написал Василий, надеясь по окончании войны встретиться с победителем боя между австралийским чемпионом и американским претендентом.

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