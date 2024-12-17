Не Лунин: стал известен лучший вратарь 2024 года по версии ФИФА

17 декабря в Дохе, столице Катара, состоялась церемония награждения The Best FIFA Football Awards, во время которой награду лучшему вратарю 2024 года получил голкипер "Астон Виллы" Эмилиано Мартинес.

В борьбе за почетный приз аргентинец опередил конкурентов, среди которых был и украинский вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин.

Также на звание лучшего голкипера 2024 года по версии ФИФА претендовали Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ, сборная Италии), Эдерсон ("Манчестер Сити", сборная Бразилии), Майк Меньян ("Милан", сборная Франции), Давид Райя ("Арсенал", сборная Испании) и Унаи Симон ("Атлетик", сборная Испании).

В прошлом сезоне Мартинес выиграл Кубок Америки со сборной Аргентины, а также помог "Астон Вилле" пробиться в Лигу чемпионов.

Отметим, что премия учитывает выступления футболистов в период с 21 августа 2023 по 10 августа 2024 года.

Напомним, лучшим вратарем 2023 года по версии ФИФА был признан голкипер "Манчестер Сити" и сборной Бразилии Эдерсон.

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