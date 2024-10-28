Не Лунин: стал известен лучший вратарь 2024 года по версии France Football

Трофей "Льва Яшина" второй раз подряд получил аргентинский голкипер "Астон Виллы" Эмилиано Мартинес.

Голкипер английской "Астон Виллы" и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес получил трофей "Льва Яшина" – награду лучшему вратарю 2024 года по версии авторитетного журнала France Football.

32-летний аргентинец был объявлен победителем в номинации во время торжественной церемонии вручения "Золотого мяча", которая проходит 28 октября в парижском театре Шатле.

В прошлом сезоне Мартинес выиграл Кубок Америки со сборной Аргентины, а также помог "Астон Вилле" пробиться в Лигу чемпионов.

В борьбе за престижную награду Эмилиано опередил других девять голкиперов, в том числе вратаря мадридского "Реала" и сборной Украины Андрея Лунина.

В голосовании на лучшего голкипера года Лунин занял третье место. Вторым стал вратарь "Атлетика" Бильбао и сборной Испании Унаи Симон.

Среди претендентов на трофей "Льва Яшина" также были Диогу Кошта ("Порту"), Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ), Грегор Кобель ("Боруссия" Дортмунд), Майк Меньян ("Милан"), Гиорги Мамардашвили ("Валенсия"), Янн Зоммер ("Интер" Милан) и Ронвен Уильямс ("Мемелоди Сандаунз").

В прошлом сезоне Лунин сыграл 31 матч за "Реал" во всех турнирах, пропустив 32 гола и 12 поединков отыграв "на ноль". Вместе с мадридским клубом Андрей выиграл Лигу чемпионов и чемпионат Испании.

Напомним, в прошлом году обладателем награды "Льва Яшина" также стал голкипер "Астон Виллы" и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес.

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