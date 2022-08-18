"Не люблю п**дунов": скандальный украинский боксер оскорбил Усика из-за его образа на битве взглядов с Джошуа

Украинский боксер Иван Редкач оскорбил чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика.

Поводом для оскорбления со стороны Редкача стал образ Усика на пресс-конференции и дуэли взглядов с британцем Энтони Джошуа перед боем реваншем.

Так, после того, как боксеры ответили на вопросы журналистов и провели дуэль взглядов, Усик спел народную песню "Ой, у лузі червона калина". Отметим, что на финальную пресс-конференцию украинский боксер пришел в традиционном казацком образе — в вышиванке и с казацкой селедкой на голове.

Это, собственно, и не понравилось Редкачу, который на своей странице в Twitter позволил себе оскорбить соотечественника.

Клоун чистой воды Я не хейтер его я не люблю пиздунов pic.twitter.com/Pcj7sMDwX3 — Ivan Redkach (@ivan_redkach) Август 17, 2022

Редкач на профессиональном ринге провел 31 поединок: одержал 23 победы (18 нокаутом), потерпел 6 поражений и один раз свел бой к ничьей. Еще один поединок был признан несостоявшимся.

В своем последнем бою Иван скандально проиграл американцу Реджису Прогрейсу. Сначала американцу присудили победу техническим решениям, однако впоследствии комиссия изменила результат поединка на выигрыш боксера из США техническим нокаутом.