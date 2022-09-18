Не Месси и не Роналду: назван футболист с самой большой зарплатой - как выглядит топ-10

Возглавил этот список нападающий французского ПСЖ Килиан Мбаппе. В сезоне-2022/23 он заработает 125 млн долларов. Из этой суммы 105 млн долларов - зарплата 23-летнего француза, еще 20 млн долларов - доходы от рекламы.

На второй строчке рейтинга расположился форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду. Его прогнозируемый доход оценивается в 113 млн долларов (53 млн долларов зарплата + 60 млн долларов спонсорские выплаты).

Топ-3 замкнул одноклубник Мбаппе в ПСЖ Лионель Месси. Суммарный доход аргентинца составляет 110 млн долларов (62 млн долларов зарплата + 48 млн долларов спонсорские выплаты).

Самые высокооплачиваемые футболисты мира по данным Sportico: топ-10

1. Килиан Мбаппе (ПСЖ) - 125 млн долларов: 105 млн долларов зарплаты + 20 млн дохода от спонсоров

2. Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед) - 113 млн долларов: 53 млн долларов + 60 млн долларов

3. Лионель Месси (ПСЖ) - 110 млн долларов: 62 млн долларов + 48 млн долларов

4. Неймар (ПСЖ) - 91 млн долларов: 56 млн долларов + 35 млн долларов

5. Мохамед Салах ("Ливерпуль") - 39,5 млн долларов: 24,5 млн долларов + 15 млн долларов

6. Эден Азар ("Реал" Мадрид) - 31,3 млн долларов: 28,6 млн долларов + 2,5 млн долларов

7. Андрес Иньеста ("Висел Кобе") - 30 млн долларов: 23 млн долларов + 7 млн долларов

8. Рахим Стерлинг ("Челси") - 29,4 млн долларов: 21,4 млн долларов + 8 млн долларов

9. Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити") - 29 млн долларов: 25,5 млн долларов + 3,5 млн долларов

10. Антуан Гризманн ("Атлетико") - 27,5 млн долларов: 22 млн долларов + 5,5 млн долларов

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